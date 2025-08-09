Vorteilswelt
Duell mit Marterbauer:

„Sie wollen das Budget gar nicht sanieren!“

Innenpolitik
10.08.2025 13:42

Zwei politische Modelle, die nicht unterschiedlicher sein könnten – die „Krone“ hat beim etwas „anderen Sommergespräch“ den linken Ökonomen und Finanzminister Markus Marterbauer mit dem Leiter der wirtschaftsliberalen Denkfabrik „Agenda Austria“, Franz Schellhorn, zusammengebracht. Man schenkte sich nichts.

Franz Schellhorn: Herr Minister, Sie sanieren das Budget nicht. Sie haben jetzt eine Schuldenquote von 85 Prozent übernommen und sie gehen Richtung 90 Prozent laut ihrem Plan. Mit ihren Reformen steigen die Schulden. Sie haben die zweithöchsten Staatseinnahmen in ganz Europa und machen daraus das vierthöchste Defizit.
Markus Marterbauer: Die Sanierung wird gelingen. Wir sind erst fünf Monate in der Verantwortung und wir müssen jetzt das aufräumen, was Vorgängerregierungen mit verantwortungsloser Budgetpolitik alles schlecht gemacht haben. Das Budget wird saniert, aber mit Augenmaß und nicht so, wie es sich die Neoliberalen vorstellen, nämlich mit einem Kahlschlag. Wir werden immer wieder dort und da Anpassungen machen, wenn wir vom Pfad abweichen sollten. Aber wir werden nicht in fünf Monaten die Probleme der letzten zehn Jahre lösen können.

