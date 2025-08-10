Trumps Amerika: Wie sich der Alltag verändert hat

„Donald Trump! Er ist unser Idol. Wir lieben ihn“, antwortet Familienvater Seth Turman auf die Frage, warum es ihn mit seiner Frau Ashley und den fünf Kindern im Hochsommer aus Ohio ausgerechnet in das drückend schwüle Washington verschlagen hat. Im „Krone“-Gespräch nahe dem Kapitol erklärt er gerne, warum: „Er ist ein Anti-Politiker. Das macht ihn so faszinierend. Und er schaut auf die eigenen Leute. Jetzt finanzieren die USA endlich nicht mehr den Rest der Welt, sondern unsere Heimat.“