Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Betroffene packen aus

Trumps Amerika: Wie sich der Alltag verändert hat

Außenpolitik
10.08.2025 10:00
Seit Jänner ist Donald Trump wieder US-Präsident und baut das Land mit einer Rasanz um, dass es ...
Seit Jänner ist Donald Trump wieder US-Präsident und baut das Land mit einer Rasanz um, dass es in vielen Bereichen kaum wiederzuerkennen ist.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM / POOL)

Seit gut einem halben Jahr ist Donald Trump in den USA mittlerweile wieder an der Macht. Das Land ist in vielen Bereichen kaum wiederzuerkennen. Wie geht es jenen Menschen, die er ausgrenzt und beschimpft, im Alltag? Wir haben uns vor Ort bei zahlreichen Österreichern und Amerikanern umgehört – in einem Klima der Angst.

0 Kommentare

„Donald Trump! Er ist unser Idol. Wir lieben ihn“, antwortet Familienvater Seth Turman auf die Frage, warum es ihn mit seiner Frau Ashley und den fünf Kindern im Hochsommer aus Ohio ausgerechnet in das drückend schwüle Washington verschlagen hat. Im „Krone“-Gespräch nahe dem Kapitol erklärt er gerne, warum: „Er ist ein Anti-Politiker. Das macht ihn so faszinierend. Und er schaut auf die eigenen Leute. Jetzt finanzieren die USA endlich nicht mehr den Rest der Welt, sondern unsere Heimat.“

Die veränderten Staaten von Amerika
Selbstverständlich würden auch die Kinder alle freiwillig ein Trump-Kapperl tragen, man könne endlich stolz sein. Dann verabschieden sie sich, um weiter auf den Spuren ihres Helden zu wandeln. Das nächste Ziel auf dem Besuchsprogramm ist das Weiße Haus. In diesem Sinne: Welcome to the United States of America! Willkommen in den Veränderten Staaten von Amerika, die Donald Trump binnen eines halben Jahres seiner zweiten Amtszeit bereits völlig auf den Kopf gestellt hat. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Gregor Brandl
Gregor Brandl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
173.120 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
156.511 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wien
Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro
136.001 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1566 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1558 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
895 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf