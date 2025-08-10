Community Shield: Crystal Palace gegen Liverpool

„Starten von anderem Level“

Glasner kann der aktuellen Situation aber auch Positives abgewinnen. „Jene 15, 16 Spieler, die in der vergangenen Saison die meisten Minuten absolviert haben, sind noch immer da. Und sie sind im Vergleich zur Vorsaison von einem ganz anderen Niveau weg gestartet“, betonte er in der Pressekonferenz vor dem Liverpool-Match. „Die Basics sind da, wir müssen nur zurück in den Rhythmus finden. Wir sind (im Sommer, Anm.) mit einem anderen Level, einer anderen Einstellung gestartet, deswegen blicken wir der Saison sehr positiv entgegen.“