Video-Überwachung soll massiv ausgebaut werden

Polizei kann robuster „reinfahren“

Dass trotz eines gerade erst eingeführten Messerverbots am Yppenplatz in Wien-Ottakring jüngst dort eine Stich-Attacke stattgefunden hat, lässt Karner nicht an der Maßnahme zweifeln. Wenn die Polizei sage, das Verbot erleichtere es, an solchen Orten robuster „reinzufahren“, sollte man ihr auch die Möglichkeit dazu geben. Dass es trotzdem zu dem Vorfall gekommen ist, bewertet Karner so: „Wenn etwas verboten ist, heißt es leider noch lange nicht, dass es damit verhindert wurde.“