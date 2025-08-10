Trio kletterte auf den Eiffelturm und sprang ab

Weil sie unerlaubt auf den Pariser Eiffelturm kletterten, wurden drei Menschen festgenommen. Einer von ihnen war mit dem Fallschirm von dem berühmten Wahrzeichen gesprungen. Wie es aus Polizeikreisen hieß, wurden alle drei am Samstag in der Früh festgenommen. Ein Vertreter der Betreibergesellschaft des Turms erstattete demnach Anzeige.