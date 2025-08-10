Mit dem Fallschirm
Trio kletterte auf den Eiffelturm und sprang ab
Festnahme nach Adrenalinkick! Für drei junge Leute klickten in der Stadt der Liebe die Handschellen. Das Trio war vor Sonnenaufgang auf das weltberühmte Wahrzeichen geklettert. Einer hüpfte mit dem Fallschirm herunter ...
Weil sie unerlaubt auf den Pariser Eiffelturm kletterten, wurden drei Menschen festgenommen. Einer von ihnen war mit dem Fallschirm von dem berühmten Wahrzeichen gesprungen. Wie es aus Polizeikreisen hieß, wurden alle drei am Samstag in der Früh festgenommen. Ein Vertreter der Betreibergesellschaft des Turms erstattete demnach Anzeige.
Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) bezeichnet. Jährlich besuchen rund sechs Millionen Menschen das Monument. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung erbaut und 1889 fertiggestellt.
