Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit dem Fallschirm

Trio kletterte auf den Eiffelturm und sprang ab

Ausland
10.08.2025 14:44
Sechs Millionen Menschen besuchen das Wahrzeichen in Paris jedes Jahr.
Sechs Millionen Menschen besuchen das Wahrzeichen in Paris jedes Jahr.(Bild: AFP/OLIVIER MORIN)

Festnahme nach Adrenalinkick! Für drei junge Leute klickten in der Stadt der Liebe die Handschellen. Das Trio war vor Sonnenaufgang auf das weltberühmte Wahrzeichen geklettert. Einer hüpfte mit dem Fallschirm herunter ...

0 Kommentare

Weil sie unerlaubt auf den Pariser Eiffelturm kletterten, wurden drei Menschen festgenommen. Einer von ihnen war mit dem Fallschirm von dem berühmten Wahrzeichen gesprungen. Wie es aus Polizeikreisen hieß, wurden alle drei am Samstag in der Früh festgenommen. Ein Vertreter der Betreibergesellschaft des Turms erstattete demnach Anzeige.

Lesen Sie auch:
Die Sorgen um die Pariser Ikone stellten sich vorerst als unbegründet heraus – der Eiffelturm ...
Trotzt Zahn der Zeit
Rost-Entwarnung: Eiffelturm robuster als gedacht
29.04.2025
Schrecksekunden
Eiffelturm in Paris nach Kurzschluss evakuiert
24.12.2024
Olympia-Schlusstag
Mann klettert einfach auf Eiffelturm: Festnahme
11.08.2024

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) bezeichnet. Jährlich besuchen rund sechs Millionen Menschen das Monument. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung erbaut und 1889 fertiggestellt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Eiffelturm
Handschelle
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf