„Haben uns in einen Spielrausch gespielt“

Der Probegalopp ist mehr als geglückt! Vizemeister Salzburg schoss den GAK im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison mit 5:0 aus dem Stadion und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Quali-Rückspiel in der Champions League bei Club Brügge. „Spätestens nach dem 1:0 haben wir uns in einen Spielrausch gespielt – das war top“, hielt Cheftrainer Thomas Letsch fest.