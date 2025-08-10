„Haben uns in einen Spielrausch gespielt“
Red Bull Salzburg
Zum Bundesliga-Heimauftakt gab es für den FC Red Bull Salzburg gegen Außenseiter GAK ein 5:0-Torfestival. Ein 17-Jähriger stach positiv hervor, ein Stürmer knipste doppelt. Die Brust für das zweite Duell mit Club Brügge wuchs, doch auch die Belgier tankten Selbstvertrauen.
Der Probegalopp ist mehr als geglückt! Vizemeister Salzburg schoss den GAK im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison mit 5:0 aus dem Stadion und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Quali-Rückspiel in der Champions League bei Club Brügge. „Spätestens nach dem 1:0 haben wir uns in einen Spielrausch gespielt – das war top“, hielt Cheftrainer Thomas Letsch fest.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.