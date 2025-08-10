Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

 „Das ist Stalking“

Trump wollte „Harry Potter“-Star daten: Abfuhr!

Society International
10.08.2025 14:46
In Locarno räumte Emma Thompson den Leopard Club Award für ihre außergewöhnliche Karriere ab.
In Locarno räumte Emma Thompson den Leopard Club Award für ihre außergewöhnliche Karriere ab.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Hollywood-Star Emma Thompson hat eine skurrile Anekdote aus ihrem Leben geteilt: Vor fast drei Jahrzehnten rief sie der amtierende US-Präsident an, weil er ein Date mit ihr wollte. Sie erteilte ihm einen Korb – und das wohl nicht nur, weil er ausgerechnet den Tag ihrer Scheidung erwischt hatte ...

0 Kommentare

Emma Thompson hat mit ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen – offenbar auch von Menschen, die die mehrfachen Golden-Globe- und Oscar-Preisträgerin ganz offensichtlich nicht so sympathisch fand. 

Trump rief während Dreharbeiten an
Wie die Schauspielerin beim Locarno Film Festival in der Schweiz verriet, bekam sie 1998 während Dreharbeiten zu „Mit aller Macht“ einen Anruf eines prominenten Verehrers. „Er sagte: ,Hallo, hier ist Donald Trump.‘ Ich dachte, das sei ein Scherz und fragte: ,Wie kann ich Ihnen helfen?‘ Vielleicht brauchte er ja eine Wegbeschreibung“, schilderte Thompson den Vorfall gegenüber „The Telegraph“. 

Emma Thompson im Jahr 1998 mit John Travolta, mit dem sie im Film „Mit aller Macht“ vor der ...
Emma Thompson im Jahr 1998 mit John Travolta, mit dem sie im Film „Mit aller Macht“ vor der Kamera stand.(Bild: AP/LIONEL CIRONNEAU)

Höfliche Abfuhr
„Dann sagte er: ,Ich würde Sie gerne einladen, in einem meiner wunderschönen Häuser zu übernachten. Vielleicht könnten wir zusammen zu Abend essen‘“, so Thompson weiter. Die Schauspielerin blieb höflich: „Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich melde mich bei Ihnen.“ Offenbar hielt Trump den Zeitpunkt gerade für besonders günstig. Er hatte sich gerade von seiner zweiten Ehefrau Marla Maples getrennt. Thompson war in einer ähnlichen Situation, wie sie erklärte: „Mir wurde klar, dass an diesem Tag mein Scheidungsurteil rechtskräftig geworden war.“

Trump mit seiner zweiten Ehefrau Marla Maples – auch sie war Schauspielerin, wenn auch nicht so ...
Trump mit seiner zweiten Ehefrau Marla Maples – auch sie war Schauspielerin, wenn auch nicht so erfolgreich wie Emma Thompson.(Bild: AFP/HAI DO)

Der Hollywood-Star mutmaßt, dass die Anfrage für eine Verabredung nicht einmal Trumps eigene Idee war. „Ich wette, er hat Leute, die nach geeigneten Personen suchen, die er ausführen könnte. Wissen Sie, eine nette Geschiedene, das war es, wonach er suchte.“

 „Das ist Stalking“
Thompson fand den Anruf auch etwas gruselig: „Er besorgte sich die Nummer des Telefons in meinem Trailer. Ich meine – das ist Stalking.“ Sie kann aber über den Vorfall mittlerweile lachen und scherzte: „Ich hätte mit Donald Trump ausgehen können und dann hätte ich eine Geschichte zu erzählen. Ich hätte den Lauf der amerikanischen Geschichte ändern können.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
181.674 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
176.469 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.043 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1596 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1565 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1378 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Society International
 „Das ist Stalking“
Trump wollte „Harry Potter“-Star daten: Abfuhr!
Keine Herzileins mehr
Die Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege
„Schon länger gespürt“
„Grey‘s Anatomy“-Star ist chronisch krank
Was das wohl ist?
Heidi Klum plant extra hässliches Halloween-Kostüm
Sterbeurkunde mit Herz
Epische Berufsbezeichnung von Osbourne berührt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf