Trump wollte „Harry Potter“-Star daten: Abfuhr!

Höfliche Abfuhr

„Dann sagte er: ,Ich würde Sie gerne einladen, in einem meiner wunderschönen Häuser zu übernachten. Vielleicht könnten wir zusammen zu Abend essen‘“, so Thompson weiter. Die Schauspielerin blieb höflich: „Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich melde mich bei Ihnen.“ Offenbar hielt Trump den Zeitpunkt gerade für besonders günstig. Er hatte sich gerade von seiner zweiten Ehefrau Marla Maples getrennt. Thompson war in einer ähnlichen Situation, wie sie erklärte: „Mir wurde klar, dass an diesem Tag mein Scheidungsurteil rechtskräftig geworden war.“