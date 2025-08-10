„Das führt unverhofft zu einer Karriere im Knast“

Vier Bürger, deren Lebensrealitäten für viele Menschen in Oberösterreich stehen, rücken in den Mittelpunkt und stellen den oö. Spitzenpolitikern Fragen: ein Schichtarbeiter, eine Pensionistin, eine alleinerziehende Mutter und Schüler Michael Kim (15). Bei ihm geht es um die Herabsetzung der Strafmündigkeit. Die neue „Krone“-Serie läuft den ganzen Sommer.