19.30 Uhr: Kurz will Kanzleramt zurücklegen

Nach seinem überraschend spontanen Statement am Freitag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nun auch am heutigen Samstag zu einem Statement geladen. Um 19.30 Uhr (Livestream oben) will der unter Korruptionsverdacht geratene ÖVP-Chef nach einer Sitzung der Parteigremien über seine weitere Vorgangsweise in der Bundesregierung informieren. krone.at berichtet erneut live - nach Informationen der „Krone“ will Kurz sein Kanzleramt zurücklegen.