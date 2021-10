Wie viel Grün steckt in Türkis-Grün?

Was es statt dem Klimabonus gebraucht hätte

Dass eine neue Steuer aber der ultimative Stein der Weisen sein soll, dämpft die Euphorie. Denn sie bleibt in ihrer Wirkung zahnlos, wenn nicht gleichzeitig vollumfänglich in klimafreundliche Alternativen investiert wird. Statt einem regionalen Klimabonus, der die Ungerechtigkeit zwischen Stadt und Land ausgleichen soll, hätte es vielmehr eine Bus- und Bahnhaltestelle in jedem Dorf gebraucht. So verpufft nämlich ein Großteil des Lenkungseffekts und es bleibt nur eine weitere Abgabe.