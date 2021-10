Steuerreform: Welche Familie am meisten profitiert

„Viele profitieren, aber weit nicht alle“, weiß Dominik Bernhofer, Leiter der Steuerpolitik in der Arbeiterkammer Wien, „Die Höhe des Familienbonus richtet sich nach der Höhe der Lohnsteuer. Durch die Senkung der Lohnsteuer ist es also auch schwieriger, diesen voll auszuschöpfen.“ Betroffen sind Familien mit geringem Einkommen. „Wer drei Kinder hat, kann erst ab einem Einkommen von 3350 Euro brutto im Monat den vollen Familienbonus von 6000 Euro im Jahr ausschöpfen“, so der Jurist.