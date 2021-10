Steuerreform: Fünf Euro mehr in den Tank

1.CO2-Preis: Dass Emissionen einen Preis bekommen sollen, war einer der Hauptgründe für die Grünen, überhaupt in eine Regierung mit der ÖVP zu gehen. Ab Juli 2022 wird dies nun Wirklichkeit: 30 Euro kassiert der Staat dann für die Tonne CO2 – allerdings nicht direkt an der Zapfsäule, sondern von den Unternehmen, die Treibstoff, Gas & Co. verkaufen. Weil aber davon auszugehen ist, dass diese die Steuer an den Kunden weitergeben, wird es für alle teurer. In der Koalition rechnet man damit, dass etwa der Preis für einen Liter Normalbenzin um knapp sieben Cent steigt – pro Tankfüllung sind das im Schnitt rund fünf Euro. Unter anderem wegen der aktuellen hohen Gaspreise auf dem internationalen Markt wird die Ökosteuer übrigens erst ab Sommer eingehoben. Der CO2-Preis soll dann sukzessive – und entlang des deutschen Pfades – auf 55 Euro im Jahr 2025 steigen. Einbringen soll das bis dahin, wie berichtet, rund fünf Milliarden Euro.