Steuerreform: Die Tücken liegen in vielen Details

Der Staat gibt zurück, was er genommen hat

Aktuelle Berechnungen der Agenda Austria haben ergeben, dass die Tarifsenkungen bei der Lohnsteuer (erste Stufe war 2020, die weiteren zwei kommen, wie erwähnt, 2022 und 2023) und die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge ziemlich genau das zurückgeben (aufaddiert etwa zwölf Milliarden Euro), was uns vorher von der kalten Progression genommen wurde. In Summe bleibt zwischen 2017 und 2024 noch ein kleines Plus von 340 Millionen Euro für die Steuerzahler.