Regierung präsentierte Eckpunkte der Steuerreform

Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonten, dass sie mit diesem großen Paket ihre Versprechen halten werden. „Wir setzen den Entlastungskurs fort. Alle Maßnahmen werden schrittweise in Kraft treten und eine spürbare Wirkung entfalten“, kündigte Kurz an. Kogler sprach von einer „historischen“ Steuerreform und umriss den ökosozialen Aspekt mit folgenden Worten: „Alles, was die Zukunft sichert, wird günstiger und einfacher. Alles, was die Zukunft belastet, wird teurer.“ „Weniger Dreck in der Luft, aber mehr Geld im Geldbörsel“, meinte Kogler mit Blick auf den regionalen Aspekt des Öko-Bonus. Dieser unterstützt Menschen mehr, die in Regionen leben, wo die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel nicht so gut sind.