Türkis-grüne Steuerreform ist 15 Milliarden schwer

Summe der Entlastungen bereits fix

Auch schien zuletzt möglich, dass nicht die Steuerstufen zwei und drei, sondern die untersten zwei gesenkt werden (die „Krone“ berichtete). Fix ist indes laut Verhandlern die Summe der Entlastungen: In den Jahren 2022 bis 2025 werden dafür rund 15 Milliarden Euro in die Hand genommen, heißt es. 80 Prozent davon seien etwa für Lohnsteuersenkungen, Ökoboni oder SV-Ersparnisse vorgesehen, das übrige Fünftel des Volumens fließt an Unternehmen.