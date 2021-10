Koalition will unterste Steuerstufen doch senken

Die Öko-Steuerreform soll das Herzstück der türkis-grünen Koalition sein - und sie ist nahezu fertig. Am Freitagnachmittag stieg der Kanzler in die Verhandlungen ein, eine Präsentation könnte es schon am Wochenende geben. Die „Krone“ kennt ein Verhandlungspapier - mit überraschend guten Nachrichten für Geringverdiener, dafür kaum Neuem bei der Pflege.