„Jedem, der arbeitet, wird deutlich mehr bleiben“

Abgesehen davon, dass Kurz den KPÖ-Sieg in Graz aufgrund der „totalitären Ideologie“ des Kommunismus „absolut nicht nachvollziehen“ könne, wie er im „Club 3“ (zu sehen ist „Club 3“ samstags um 20.15 Uhr auf krone.tv und schau.tv, siehe auch Textende) erklärte, bereite ihm ob der jüngsten Wahlergebnisse vor allem eines Sorge: eine seiner Ansicht nach drohende Vergemeinschaftung von Schulden in der EU aufgrund des SPD-Wahlsieges in Deutschland. Seine Linie sei hier „glasklar“, wie der Kanzler sagte: „Ich will nicht, dass der österreichische Steuerzahler die Schulden der Italiener zahlt“, so Kurz.