CO2-Steuer: Der Tanz ums Goldene Kalb

Aber was soll’s: Jetzt geht es um Wichtigeres, um ehrgeizige Klimaziele. Gut so. Was stört, ist der Umstand, dass diese (richtigen) Ziele so nicht erreichbar sind, wie es derzeit läuft. In der Stromerzeugung etwa soll z.B. die Wasserkraft, wo geht, weiter ausgebaut werden - aber schon der Bau einer vorgeschriebenen Fischaufstiegshilfe braucht heutzutage zwei Ordner (statt zwei Seiten wie früher), um genehmigt zu werden. Alle stabilen Formen der Stromerzeugung (z.B. Thermische Kraftwerke), werden zurückgedrängt, was bleibt, ist eine schwankende Versorgung. Auch kein Malheur, dazu gibt es ja Leitungen.