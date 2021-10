Waren wieder Brandstifter in Klagenfurt unterwegs?

Passiert ist der Vorfall um 3.40 Uhr am Freitag: Die vor einem Gastronomiebetrieb in der Klagenfurter Innenstadt gelagerten Pappkartons gerieten plötzlich in Brand! Zeugen erzählten der Polizei, dass sich zum Zeitpunkt des Feuers drei unbekannte Personen bei den Kartonagen aufgehalten hätten - nach Ausbruch des Brandes hätten sie aber die Flucht ergriffen...