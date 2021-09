Elite Views zeigt die schönsten Seiten Klagenfurts

Wer hinter den Instagram-Kanälen Klagenfurt Elite bzw. Elite Views steckt, weiß niemand so genau. Die Gruppe, die am Sonntag ihr neues Projekt gestartet hat, will anonym bleiben. Einen von ihnen bat die „Kärntner Krone“ zum Telefoninterview: „Das hat gar nichts mit Coolness zu tun, wir stehen einfach nicht gern im Mittelpunkt. Nur so viel: Bei Klagenfurt Elite sind wir zu zehnt, Elite Views betreiben wir zu fünft. Wir sind Studenten im Alter von 21 bis 25 Jahren.“