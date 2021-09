Was ist an unseren Schulen los, Mati Randow?

In Wien findet jetzt gerade die Klima-Demo statt, wie auch vor dem Hotel, in der Via di Santa Maria Maggiore, und in 1200 anderen Städten. Wärst du gerne dabei.

Ja, ich war bis jetzt auf fast jedem weltweiten Streik. Anfang 2019 bin ich ins Kernorganisationsteam gerutscht und habe beim ersten weltweiten Klimastreik in Wien die Route konzipiert und Teilnehmer mobilisiert. Und dann habe ich die Rede vor 25.000 Leuten am Heldenplatz gehalten. Wenn du da oben stehst, ist das schon ein irrer Moment.