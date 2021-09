Umfrage: Mehrheit für Impfpflicht bei Lehrern

Faßmann und Familienverbände rufen zur Impfung auf

64 Prozent der Befragten sind zudem „sehr“ oder „eher“ in Sorge, dass die Corona-Zahlen mit dem Schulstart stark ansteigen werden. 29 Prozent äußerten diesbezüglich keine Sorgen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) rief unterdessen in einem gemeinsamen Brief mit Familienbund, Kinderfreunden, dem Hauptverband katholischer Elternvereine und dem Katholischen Familienverband kurz vor Schulbeginn zur Impfung auf.