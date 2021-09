Schulsprecher: „Faßmann schiebt Verantwortung ab“

Minister nicht bei ORF-Diskussion

Randow zeigte sich gegenüber der „Krone“ wenig erfreut. Die Antwort sei „lapidar“, so der Schulsprecher gegenüber der „Krone“. Er selbst wird am Sonntagabend bei der ORF-Sendung „Im Zentrum“ zu Gast sein, Bildungsminister Faßmann jedoch nicht. Er schickt einen seiner Beamten aus dem Ministerium - was ebenfalls zu Unmut bei den Schülervertretern führt: „Wenn er etwas von unserem Brief verstanden hätte, würde er sich am Sonntag zu Im Zentrum setzen und das vor allen diskutieren, statt dort feig einen Beamten hinzuschicken. Er schiebt Verantwortung wieder auf uns ab, das wird uns nicht gerecht“, so Mati Randow.