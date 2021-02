Schüler fordern Klartext und Mitsprache

Tamali Fischer: „Egal ob wir von Matura, E-Learning oder Ähnlichem sprechen. In jedem Bereich und bei jedem Thema hatten wir kein Mitspracherecht.“ Besonders ausgegrenzt würden die Schüler an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschüler, so die Linzer Gymnasiastin. Eine Umfrage unter Schülern und Maturanten habe eine große Verzweiflung ans Licht gebracht.