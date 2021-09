Kanzler Kurz im großen Sommergespräch-Finale!

Im fünften und letzten „Krone“-Sommergespräch trifft Katia Wagner auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Für wen die Pandemie noch nicht vorbei ist, was er von der lauten Impfkritik seines ehemaligen Koalitionspartners, der FPÖ, hält und was im Herbst auf die Arbeitslosen in unserem Land zukommt - alle Antworten gibt es heute um 20.15 Uhr auf krone.tv!