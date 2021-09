Im „Krone“-Sommergespräch mit Katia Wagner spart Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) nicht mit Kritik an den am Mittwoch verkündeten Herbst-Maßnahmen der Bundesregierung: Die Regelung, dass ab einem gewissen Schwellenwert nur noch Geimpfte und kurzfristig Genesene in Bars und Clubs dürfen, kommt für sie viel zu spät. „Ich bin JETZT für 1G“, stellt die Medizinerin klar. „Ungeimpfte haben in Clubs nichts verloren!“