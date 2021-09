Handel kritisiert Regeln: „Das ist weltfremd“

Kunden zur Einhaltung der Maßnahmen verpflichtet

Am Dienstagabend schaltete sich auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in die Debatte ein. Grundsätzlich seien Kunden ohnehin „zur Einhaltung aller gültigen Maßnahmen verpflichtet“. Darüber hinaus sieht das Gesundheitsministerium sowohl den Handel als auch die Polizei in der Pflicht. Die Betreiber, also der Handel, hätten Sorgfalt für die Einhaltung der Maßnahmen zu tragen, so das Ministerium in einer schriftlichen Stellungnahme.