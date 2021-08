„Schulen offen lassen - und Kurz in Karenz!“

Afghanische Helfer sollen nach Europa geholt werden!

Auch in der Frage, ob Österreich einen Abschiebestopp nach Afghanistan aussprechen soll, findet sie ausschließlich kritische Worte für die ÖVP: „Das ist eine Verzwergung der Diskussion und unerträglich!“, so die pinke Chefin. Menschen, die in den letzten 20 Jahren den westlichen Mächten geholfen haben und nun in Afghanistan Gefahr sind, sollten nach Europa geholt werden und verteilt werden. Seit 2015 sei nicht viel vonseiten der Regierung getan worden, die pinke Frontfrau wirft Kurz vor, ein „Maulheld zu sein“. Statt Worten sollen nämlich Taten folgen und sogenannte Sicherheitszonen in den Nachbarländern geschaffen werden.