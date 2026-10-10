9 Kinder aus Bad Fischau wurden zu Buchautoren

Im Mittelpunkt steht eine ungewöhnliche Gruppe von Tieren, die einen Detektivclub gründet. Zunächst lösen die Tiere nur erfundene Fälle. Doch dann wird es ernst: Bei einer Dschungelversammlung verschwindet ein geheimnisvolles Amulett. Es ist für den Dschungel von großer Bedeutung – denn nur wenn seine beiden Teile zusammenbleiben, behält der Dschungel seine Energie.