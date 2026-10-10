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Krimi gestaltet

9 Kinder aus Bad Fischau wurden zu Buchautoren

Niederösterreich
10.10.2026 06:00
Neun Kinder zwischen sechs und zehn Jahren schrieben und zeichneten in der „Kinderwerkstatt“ ihr ...
Neun Kinder zwischen sechs und zehn Jahren schrieben und zeichneten in der „Kinderwerkstatt“ ihr erstes eigenes Buch. Am Samstag, 10. Oktober, wird es um 16 Uhr im FORUM Schloss Fischau präsentiert.(Bild: Krone KREATIV/zVg, Privat, Mantelverlag, stock.adobe.com)
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Von Doris Seebacher

Vom ersten Einfall bis zum fertigen Buch: Neun Kinder aus Bad Fischau-Brunn haben gemeinsam einen eigenen Kinderkrimi geschrieben. Und auch die Illustrationen stammen von den jungen Literaten selbst.

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Die Idee dazu hatte Sonja Kittel, Chefin des NÖ Mantel-Verlags. In dem Workshop „Kinderbuchwerkstatt“ sollten die jungen Teilnehmer ihr eigenes Buch entwickeln. Das Thema durften die Kinder selbst bestimmen. Nach einer demokratischen Abstimmung war klar: Es sollte ein spannender, aber nicht zu gruseliger Krimi werden – und im Dschungel spielen.

Einmal pro Woche trafen sich die Kinder von Februar bis April, um an ihrer Geschichte zu arbeiten. Die Illustrationen dazu stammen ebenfalls von ihnen. Wer nicht zeichnen wollte oder konnte, übernahm andere kreative Aufgaben.„Die Kinder erfanden ihre eigenen Figuren und entwickelten gemeinsam die Geschichte“, so Kittel.

Die Autorinnen und Autoren von „Die Dschungel Detektive“
Die Autorinnen und Autoren von „Die Dschungel Detektive“(Bild: ZVG Privat)
(Bild: ZVG Privat)
(Bild: ZVG Privat)

Im Mittelpunkt steht eine ungewöhnliche Gruppe von Tieren, die einen Detektivclub gründet. Zunächst lösen die Tiere nur erfundene Fälle. Doch dann wird es ernst: Bei einer Dschungelversammlung verschwindet ein geheimnisvolles Amulett. Es ist für den Dschungel von großer Bedeutung – denn nur wenn seine beiden Teile zusammenbleiben, behält der Dschungel seine Energie.

Zitat Icon

Die Kinder haben gezeigt, was möglich ist, wenn man ihnen Raum für eigene Ideen gibt.

Sonja Kittel, Geschäftsführerin Mantel-Verlag

Bild: ZVG Privat

Über dem Sommer entstand professionelles Buch
In den Sommermonaten wurde das Buch schließlich professionell umgesetzt. Insgesamt umfasst es 68 Seiten. Die erste Auflage von 150 Exemplaren war rasch vergriffen, mittlerweile sind weitere 500 Bücher gedruckt. Erhältlich ist der Kinderkrimi unter anderem im Buchhandel.

Auch die Gestaltung stammt von den Autorinnen und Autoren.
Auch die Gestaltung stammt von den Autorinnen und Autoren.(Bild: ZVG Privat)

Mehr Infos finden Sie HIER.

Und vielleicht wartet auf die kleinen Autoren ja noch eine ganz besondere Überraschung: Denn das Buch wurde auch bereits bei Literaturpreisen eingereicht. Wer weiß – vielleicht steckt unter den jungen Dschungeldetektiven tatsächlich ein zukünftiger großer Schriftsteller?

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