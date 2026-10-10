9 Kinder aus Bad Fischau wurden zu Buchautoren

Vom ersten Einfall bis zum fertigen Buch: Neun Kinder aus Bad Fischau-Brunn haben gemeinsam einen eigenen Kinderkrimi geschrieben. Und auch die Illustrationen stammen von den jungen Literaten selbst.
Die Idee dazu hatte Sonja Kittel, Chefin des NÖ Mantel-Verlags. In dem Workshop „Kinderbuchwerkstatt“ sollten die jungen Teilnehmer ihr eigenes Buch entwickeln. Das Thema durften die Kinder selbst bestimmen. Nach einer demokratischen Abstimmung war klar: Es sollte ein spannender, aber nicht zu gruseliger Krimi werden – und im Dschungel spielen.
Einmal pro Woche trafen sich die Kinder von Februar bis April, um an ihrer Geschichte zu arbeiten. Die Illustrationen dazu stammen ebenfalls von ihnen. Wer nicht zeichnen wollte oder konnte, übernahm andere kreative Aufgaben.„Die Kinder erfanden ihre eigenen Figuren und entwickelten gemeinsam die Geschichte“, so Kittel.
Im Mittelpunkt steht eine ungewöhnliche Gruppe von Tieren, die einen Detektivclub gründet. Zunächst lösen die Tiere nur erfundene Fälle. Doch dann wird es ernst: Bei einer Dschungelversammlung verschwindet ein geheimnisvolles Amulett. Es ist für den Dschungel von großer Bedeutung – denn nur wenn seine beiden Teile zusammenbleiben, behält der Dschungel seine Energie.
Die Kinder haben gezeigt, was möglich ist, wenn man ihnen Raum für eigene Ideen gibt.
Sonja Kittel, Geschäftsführerin Mantel-Verlag
Bild: ZVG Privat
Über dem Sommer entstand professionelles Buch
In den Sommermonaten wurde das Buch schließlich professionell umgesetzt. Insgesamt umfasst es 68 Seiten. Die erste Auflage von 150 Exemplaren war rasch vergriffen, mittlerweile sind weitere 500 Bücher gedruckt. Erhältlich ist der Kinderkrimi unter anderem im Buchhandel.
Mehr Infos finden Sie HIER.
Und vielleicht wartet auf die kleinen Autoren ja noch eine ganz besondere Überraschung: Denn das Buch wurde auch bereits bei Literaturpreisen eingereicht. Wer weiß – vielleicht steckt unter den jungen Dschungeldetektiven tatsächlich ein zukünftiger großer Schriftsteller?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.