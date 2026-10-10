Wolken, Regen, Wind: Samstag wird ungemütlich

Der Samstag zeigt sich in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Während im Süden und Osten zunächst noch die Sonne durchblitzt, ziehen im Westen und Norden bald dichte Wolken auf. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen aus – und auch der Wind frischt auf.
In Vorarlberg und Tirol sowie vom nördlichen Oberösterreich bis ins Weinviertel wird es bereits am Vormittag zunehmend trüb. Immer wieder kann es regnen, am Nachmittag fällt vor allem entlang der Alpen zeitweise Niederschlag.
Auch im zentralen Bergland sowie im Süden sind später Schauer zu erwarten. Im Südosten zeigt sich zunächst noch die Sonne, bevor auch dort die Wolken dichter werden.
Wann und wie viel Regen in Ihrer Region fällt, können Sie unserer interaktiven Regenkarte nachschauen:
Im Osten bleibt es dagegen vergleichsweise trocken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen.
Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!
Die Temperaturen erreichen je nach Region und Niederschlag etwa zehn bis 20 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 2300 bis 2400 Metern – ein winterlicher Gruß ist damit höchstens auf den höchsten Gipfeln möglich.
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