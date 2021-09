Kickl: „Wenn einer zittern muss, dann die ÖVP!“

„Impfen ist nicht notwendig“

Obwohl der FPÖ-Chef einräumt, dass er „kein Arzt“ sei und die Neuinfektionszahlen in Österreich wieder explodieren, warnt er beim Thema Impfen. „Wir sind mittendrin in einem gigantischen, weltweit ausgerollten Experiment“, bei dem die Gesundheit eine Nebenrolle spielen würde und „Geld und Gewinn“ im Vordergrund stünden. Alle Geimpften seien in seinen Augen „eine Art Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie“, deswegen wolle er sich auch nach wie vor nicht impfen lassen. Er plädiert auf Freiwilligkeit.