Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Bacon (6) ist menschenfreundlich, verträglich mit Artgenossen und kennt die Grundkommandos. AAn der lockeren Leine gehen und das Alleinebleiben muss er noch lernen. Da Letzteres bisher nicht geklappt hat, braucht es dafür Zeit und Geduld – oder eine Betreuung als Alternative. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Milkshake und sein Bruder Bruno (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein kinderloses Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sansa (ein Jahr) ist eine taube, unsichere Hündin, die Zeit braucht. Für die schüchterne Fellnase wird ein ruhiges Zuhause gesucht, in dem sie mit geduldigen Haltern in ihrem Tempo die Welt entdecken darf. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dona (drei Jahre) ist menschenfreundlich – neigt in Stresssituationen jedoch zum Zwicken. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Für die liebe Hündin wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Frederico (fünf Jahre) wurde ungepflegt auf der Straße gefunden. Im TierQuarTier wurde er aufgepäppelt und nun ist der liebe Kaninchenbub auf der Suche nach einem Zuhause mit viel Platz, guter Pflege und passenden Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Spike (acht Jahre) ist ein sensibler und aktiver Rüde, der sich nach Sicherheit und Geborgenheit sehnt. Der liebe Mischling wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Amaretto (zehn Jahre) ist ein freundlicher Labrador-Mix, der gemütliche Spaziergänge, gutes Futter und gemeinsame Zeit genießt. Für seinen Lebensabend sucht der Senior ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Junge Zebra-Zwergbuntbarsche suchen ein neues, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Die Fische gelten als pflegeleicht und robust und sind für die Haltung im Süßwasseraquarium gut geeignet. Ausgewachsen werden sie etwa 8 cm groß. 0650/880 49 45
Ceba (zwei Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie dieses aufgebaut, zeigt sie sich verschmust und verspielt. An der Stubenreinheit muss noch gearbeitet werden, wobei Ceba sehr lernfreudig ist. Für sie wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause am Stadtrand, gerne mit einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella (neun Jahre) zeigt sich sehr menschenbezogen – mit Artgenossen ist sie nicht verträglich. Leinenführigkeit sowie Hundebegegnungen müssen weiterhinm ruhig und mit positiver Bestärkung trainiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Damon (fünf Jahre) ist ein freundlicher Vierbeiner, der sich mit Artgenossen nach Sympathie versteht. Wegen seinr Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell übrfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Inna (zwölf Jahre) ist eine liebe, unkompliziert und verschmuste Hündin. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen benötigt sie täglich Medikamente. Für die freundliche Seniorin wird ein barrierefreies, kuscheliges Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Georg (drei Jahre) wurde ungepflegt bei einem Müllplatz ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen. Der noch ängstliche Kaninchenbub sucht nun ein ruhiges, liebevolles Zuhause mit passenden Artgenossen, in dem er Sicherheit findet und langsam Vertrauen fassen darf. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Doja (vier Jahre) ist eine anfangs skeptische Dobermann-Hündin, die fremde Menschen zunächst verbellt. Hat sie Vertrauen gefasst, zeigt sie sich freundlich und zugänglich. Gesucht werden aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Marty (sechs Jahre) ist ein aktiver und intelligenter Mischling, der Fremden mit großer Skepsis begegnet und Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz bei erfahrenen Hundehaltern mit klarer, verständnisvoller Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Poppy (fünf Jahre) ist ein verschmuste, loyale und verspielte Mischlingshündin, die ausgiebige Spaziergänge genießt. Fremden gegenüber ist sie anfangs etwas zurückhaltend. Gesucht werden aktive, geduldige Hundehalter. 0664/887 746 49
Mischling Cooper (fünf Jahre) hatte keinen leichten Start. Der gutmütige Vierbeiner wartet auf einen liebevollen Platz bei aktiven Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0677/617 726 19
Scooby (fünf Monate) wurde herzlos ausgesetzt. Der entzückenden, dreibeinige Welpen liebt es trotz seiner Beeinträchtigung über die Wiesen zu toben. Für den aufgeweckten Wirbelwind wird ein Platz bei einer aktiven Familie gesucht. 0699/112 873 94
Lilly und Benny (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause. Das zutrauliche Duo sucht einen kuscheligen Lebensplatz mit Zugang zu einem gesicherten Außenbereich. 0699/140 096 51
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Gizmo (zehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Rüde wünscht sich einen ruhigen, kuscheligen Hundehaltern. 0681/201 531 03
Flopp (elf Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der mit Artgenossen gut verträglich ist. Da der Senior aufgrund seiner Taubheit schreckhaft ist, wird ein ruhiger Platz bei einfühlsamen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Willy (fünf Jahre) einmal Vertrauen gefasst hat, wird er zum Kuschelbären. Auch mit anderen Hunden verträgt sich der Rüde gut. Gesucht wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Toby (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der sensible Mischling erhält täglich Herzmedikamente. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen, geduldigen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jack (zwölf Jahre) ist ein freundlicher, noch rüstiger Rüde, der entspannte Spaziergänge und ausgiebige Schnüffelrunden genießt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich einen ruhigen Platz bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Heino und Hannelore (drei Jahre) sind liebenswerte Chinchillas, die ihr gemeinsames Glück suchen. Sie besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sind neugierig und benötigen viel Abwechslung. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Pluto (acht Jahre) ist ein misstrauischer Chihuahua-Mix, der Fremde verbellt und bei Überforderung auch schnappen kann. Er sucht ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Menschen, die seine Grenzen respektieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schnurrito (zwei Jahre) ist ein freundlicher, anhänglicher Kater, der gerne seine Umgebung erkundet. Im Tierheim ist er unterfordert und gestresst. Gesucht wird ein Platz mit der Möglichkeit zum Freigang. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Buddy (vierzehn Jahre) ist ein lieber, menschenbezogener Rüde, der sich mit andere Hunde gut versteht – Zuhause aber gerne seine Ruhe hat. Trotz seines Alters ist er verspielt und genießt gemütliche Spaziergänge. Altersbedingt ist er inkontinent und braucht Medikamente. Da er nicht gerne alleine bleibt, werden Menschen gesucht , die ihm viel Zeit und Nähe schenken können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kapibara (sieben Jahre) kommt gut mit Artgenossen und Kindern aus. Der kuschelbedürftige, freundliche Vierbeiner wartet auf ein Zuhause bei Menschen, die am Land in einem Haus mit Garten leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mami (vier Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, zeigt sich dann aber fröhlich und anhänglich. Mit ruhigen Hunden kommt sie gut zurecht, bei lebhaften ist sie unsicher. Aufgrund einer Wirbelverengung bekommt sie derezeit Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu – Hunde mag er nicht. Trotz des Defizits mit seinem Bewegungsapparat ist er sehr aktiv und genießt gemütliche Spaziergänge. Ein barrierefreier, ruhiger Einzelplatz ohne Kinder wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Blackjack (ein Jahr) wurde gemeinsam mit anderen Kaninchen in einem Müllraum zurückgelassen. Trotz dieser Erfahrung zeigt er sich äußerst zutraulich, verschmust und menschenbezogen. Da bei ihm der Verdacht auf einen chronischen Kaninchenschnupfen besteht, wird er vorsorglich nur zu bereits betroffenen Artgenossen vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schäferhund Kosmo (zehn Jahre) ist anspruchsvoll und lernwillig. Für den aktiven Rüden werden erfahrene Hundehalter, die Freude am gemeinsamen Training haben, mit ausbruchssicherem Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lola (elf Monate) ist eine aktive, lebensfrohe Hündin. Für die liebe Fellnase wird ein Einzelplatz bei aktiven, erfahrenen Haltern, die Freude am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rex (acht Jahre) hat sein Zuhause verloren und musste sich von seinem Besitzer verabschieden. Der anhängliche Mischlinbgsrüde wünscht sich einen Lebensplatz bei aktiven Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 02849/21 25
Ellie (ein Jahr) sowie ihre Kitten Manny und Sid (fünf Monate) werden derzeit im Tierschutzverein Helping hands for animals gepflegt. Das entzückende Katzentrio sucht ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. 0664/411 42 22