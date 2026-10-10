Warum der Druck auf Buschenschänken steigt

Sturm, Maroni oder eine g’schmackige Brettljause – und das bei milden Temperaturen und Sonnenschein. Für viele gehört ein Buschenschankbesuch im Herbst zum Lebensgefühl dazu. Doch hinter der scheinbar perfekten Idylle von Weinbergen und Weißburgunder steckt harte Arbeit. „Die Bürokratie, die Auflagen werden immer mehr“, sagt Mario Schantl von der gleichnamigen Buschenschank in Gleisdorf.