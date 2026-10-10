15-Jährige zündete aus Frust eigene Schule an

In der Nacht auf Montag, dem 11. Mai dieses Jahres – am Tag der geplanten Lehrerkonferenz dazu –, besorgte sie gemeinsam mit ihrem Komplizen, einem 17-jährigen Lehrling, drei Kanister mit Benzin von einer Tankstelle in Freilassing. Nachdem die Jugendlichen ein Fenster eingeschlagen hatten, um in die Schule einzudringen, verschüttete das Mädchen zwei Kanister an mehreren Stellen: „Über Bücher und Sessel. Ich war an dem Abend in Trance“, beschrieb sie ihren damaligen Zustand im Gerichtssaal.