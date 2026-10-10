Aus dem Kinderzimmer zum GAK-Hoffnungsträger

Die knapp dreiwöchige Team-Pause ist vorbei, Samstag geht es in der Bundesliga weiter. Tim Trummer freut das sicher. Denn der 20-jährige Flügelflitzer verletzte sich Ende Juli im Cup, war seither außer Gefecht. „Anfangs war’s eine harte Zeit. Meine Familie und Freunde haben mich schnell wieder aufgerichtet. Und in der Reha ist es zum Glück immer gut vorangegangen.“