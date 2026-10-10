Aus dem Kinderzimmer zum GAK-Hoffnungsträger

Am Samstag dürfen sich die heimischen Fußballfans endlich wieder auf den Weg ins Stadion machen, die Team-Pause ist vorbei. In Graz empfängt der GAK die Bullen aus Salzburg. Vor allem für Tim Trummer wird es eine besondere Partie – ausgerechnet gegen seinen Stammklub könnte die 20-jährige Leihgabe sein erstes Ligaspiel für die Roten absolvieren.
Die knapp dreiwöchige Team-Pause ist vorbei, Samstag geht es in der Bundesliga weiter. Tim Trummer freut das sicher. Denn der 20-jährige Flügelflitzer verletzte sich Ende Juli im Cup, war seither außer Gefecht. „Anfangs war’s eine harte Zeit. Meine Familie und Freunde haben mich schnell wieder aufgerichtet. Und in der Reha ist es zum Glück immer gut vorangegangen.“
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