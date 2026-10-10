Hinti: „Dachte, die Kärntner Liga sei stärker!“

Ex-Teamstar Martin Hinteregger gab zuletzt sein Debüt in der Kärntner Liga für Aufsteiger Sirnitz. Der ehemalige Europa-League-Sieger spricht über die Qualität und seine künftigen Ambitionen – und wie er sich fit hält. Der Hit der Runde ging an St. Veit – und SAK-Coach Jolic freute sich über ein besonderes Geschenk an seinem Ehrentag.