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Hinti: „Dachte, die Kärntner Liga sei stärker!“

Fußball Unterhaus
10.10.2026 06:40
Martin Hinteregger im Sirnitz-Dress (re.)
Martin Hinteregger im Sirnitz-Dress (re.)(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Ex-Teamstar Martin Hinteregger gab zuletzt sein Debüt in der Kärntner Liga für Aufsteiger Sirnitz. Der ehemalige Europa-League-Sieger spricht über die Qualität und seine künftigen Ambitionen – und wie er sich fit hält. Der Hit der Runde ging an St. Veit – und SAK-Coach Jolic freute sich über ein besonderes Geschenk an seinem Ehrentag.

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Derbysieger! St. Veit bleibt an der Spitze der Kärntner Liga. Weil die Kozelsky-Elf am Freitag vor 1222 Fans Verfolger Launsdorf 3:1 bog. Überragend dabei: Raphael Kulterer, der doppelt traf, dann Rupitsch das 3:1 auflegte. „Und wir sind weiterhin ungeschlagen!“, strahlt Manager Michi Salbrechter.

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