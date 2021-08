Kogler an Österreicher: „Fürchtet euch nicht!“

„Hat die SPÖ in 40 Jahren nicht zusammengebracht“

Dass das Arbeitslosengeld erhöht wurde, habe selbst „die SPÖ in 40 Jahren nicht zusammengebracht“. Auch die Bestrebungen, Wirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut zu bringen, „gibt es nur, weil die Grünen in einer Regierung sind“. Seine Partei will dafür sorgen, dass es mehr Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern gibt, Elektroautos mehr werden, der Kesseltausch forciert und das Verkehrssystem klimaschonender wird. Dadurch soll es auch mehr „zukunftsfähige Arbeitsplätze geben“. Deswegen sieht Kogler mehr Chancen als Gründe für Furcht und Angst.