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Diese Farben machen richtig Appetit

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10.10.2026 06:00
Der Herbst ist da und mit ihm eine der angesagtesten Farbpaletten.
Der Herbst ist da und mit ihm eine der angesagtesten Farbpaletten.(Bild: APA/AP Photo/Aurelien Morissard)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Karamell, Toffee und Schokobraun sorgen in diesem Herbst für besonders süße Mode-Momente. Von den Laufstegen in Paris bis zu Stars wie Jennifer Lopez und Gigi Hadid zeigen sich die warmen Brauntöne jetzt von ihrer verführerischen Seite – und machen modisch ordentlich Appetit.

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Nein, es ist eben nicht „nur“ ein Braunton – das wäre langweilig. Es ist eine Jacke in süßem Toffee, die beinahe zum Anbeißen aussieht, eine schokobraune Weste, der man nur schwer widerstehen kann, oder die passende karamellfarbene Hose dazu. Fehlt eigentlich nur noch die Kirsche obendrauf und der herbstliche Eisbecher wäre perfekt.

Toffee und Karamell: Jennifer Lopez in einer Stella- McCartney-Kreation.
Toffee und Karamell: Jennifer Lopez in einer Stella- McCartney-Kreation.(Bild: Viennareport)
Ralph Lauren schickt Gigi Hadid in hippen Farbtönen über den Laufsteg.
Ralph Lauren schickt Gigi Hadid in hippen Farbtönen über den Laufsteg.(Bild: ANGELA WEISS)
Cynthia Erivo im schokobraunen Knit-Coat bei der Valentino-Show.
Cynthia Erivo im schokobraunen Knit-Coat bei der Valentino-Show.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Stars lieben „süßes“
Okay, ganz so weit müssen wir es dann doch nicht treiben. Aber wenn man bedenkt, dass Töne wie „Caramel Café“, „Toffee“ oder „Chocolate Brown“ derzeit überall auf den Laufstegen und bei den Stars auftauchen, bekommt der Farbtrend plötzlich richtig Geschmack. Jennifer Lopez machte es bei der Paris Fashion Week vor und setzte bei Stella McCartney auf einen monochromen Look in warmen Nuancen.

Auch Model Gigi Hadid zeigte für Ralph Lauren, wie elegant die erdigen Töne wirken können. Die Palette lässt sich außerdem unkompliziert kombinieren. Creme, Schwarz oder Denim passen genauso dazu wie goldene Accessoires.

Ton in Ton und fließende Lagen sorgten bei der Pariser Fashion Week für starke Auftritte.
Ton in Ton und fließende Lagen sorgten bei der Pariser Fashion Week für starke Auftritte.(Bild: AFP/LOU BENOIST)
Lacoste serviert die beliebte Nuance in glänzender Optik.
Lacoste serviert die beliebte Nuance in glänzender Optik.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Auch bei Luxuslabel Hermès zeigt sich die herbstliche Farbe von ihrer Schoko- ladenseite.
Auch bei Luxuslabel Hermès zeigt sich die herbstliche Farbe von ihrer Schoko- ladenseite.(Bild: AFP/LOU BENOIST)

Kein schlechtes Gewissen
Wer also nicht gleich von Kopf bis Fuß in Braun auftreten möchte, setzt einfach auf einzelne Hingucker wie Mantel, Tasche oder Schuhe. Und das Material? Auch da darf gespielt werden. Gemütlicher Strick, edles Leder und glänzende Stoffe bringen Abwechslung in das Outfit. Das Beste aber: Bei diesen modischen Naschereien darf man ruhig zugreifen – Kalorien haben sie schließlich keine!

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