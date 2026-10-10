Diese Farben machen richtig Appetit

Stars lieben „süßes“

Okay, ganz so weit müssen wir es dann doch nicht treiben. Aber wenn man bedenkt, dass Töne wie „Caramel Café“, „Toffee“ oder „Chocolate Brown“ derzeit überall auf den Laufstegen und bei den Stars auftauchen, bekommt der Farbtrend plötzlich richtig Geschmack. Jennifer Lopez machte es bei der Paris Fashion Week vor und setzte bei Stella McCartney auf einen monochromen Look in warmen Nuancen.