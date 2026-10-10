Diese Farben machen richtig Appetit

Karamell, Toffee und Schokobraun sorgen in diesem Herbst für besonders süße Mode-Momente. Von den Laufstegen in Paris bis zu Stars wie Jennifer Lopez und Gigi Hadid zeigen sich die warmen Brauntöne jetzt von ihrer verführerischen Seite – und machen modisch ordentlich Appetit.
Nein, es ist eben nicht „nur“ ein Braunton – das wäre langweilig. Es ist eine Jacke in süßem Toffee, die beinahe zum Anbeißen aussieht, eine schokobraune Weste, der man nur schwer widerstehen kann, oder die passende karamellfarbene Hose dazu. Fehlt eigentlich nur noch die Kirsche obendrauf und der herbstliche Eisbecher wäre perfekt.
Stars lieben „süßes“
Okay, ganz so weit müssen wir es dann doch nicht treiben. Aber wenn man bedenkt, dass Töne wie „Caramel Café“, „Toffee“ oder „Chocolate Brown“ derzeit überall auf den Laufstegen und bei den Stars auftauchen, bekommt der Farbtrend plötzlich richtig Geschmack. Jennifer Lopez machte es bei der Paris Fashion Week vor und setzte bei Stella McCartney auf einen monochromen Look in warmen Nuancen.
Auch Model Gigi Hadid zeigte für Ralph Lauren, wie elegant die erdigen Töne wirken können. Die Palette lässt sich außerdem unkompliziert kombinieren. Creme, Schwarz oder Denim passen genauso dazu wie goldene Accessoires.
Kein schlechtes Gewissen
Wer also nicht gleich von Kopf bis Fuß in Braun auftreten möchte, setzt einfach auf einzelne Hingucker wie Mantel, Tasche oder Schuhe. Und das Material? Auch da darf gespielt werden. Gemütlicher Strick, edles Leder und glänzende Stoffe bringen Abwechslung in das Outfit. Das Beste aber: Bei diesen modischen Naschereien darf man ruhig zugreifen – Kalorien haben sie schließlich keine!
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