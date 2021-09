Die Damoklesschwerter über der ÖVP

10. Wird das auch passieren? Ja. Die FPÖ hat seit dem Ibiza-Video und der Spesenaffäre immer Wähler verloren, die zur ÖVP gewandert sind. Das wird diesmal in geringerem Ausmaß der Fall sein. Doch für ein klares Plus der Türkisschwarzen reicht es allemal. Der Elchtest für die ÖVP in Urnengängen kommt erst im Frühjahr 2023 in Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten.