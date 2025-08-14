Israels Finanzminister droht mehreren Ländern

Israels Regierung lehnt das ab und spricht von einer „Belohnung für die Hamas“. Ein hochrangiges Hamas-Mitglied hatte die erwartete Anerkennung im vergangenen Monat als „Früchte des 7. Oktober“ (Massaker auf Israel 2023, Anm.) gelobt. „Ihr habe keine Chance, es wird keinen palästinensischen Staat geben“, sagte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich jetzt. Die Antwort würde „volle israelische Souveränität in allen Gebieten von Judää und Samaria“ sein. Das ist die hebräische Bezeichnung für das Westjordanland.