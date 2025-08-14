Miethilfe für Häftlinge ist Wiener Spezialität

Einzelprüfung auch in der Steiermark

In der Steiermark sind Personen, die sich in stationären Einrichtungen aufhalten, von der Bezugsberechtigung der Sozialhilfe ausgeschlossen. Zu den stationären Einrichtungen zählen unter anderem auch Haftanstalten. Hier gibt es also einen Unterschied zu den Wiener Gesetzmäßigkeiten. Wenn die Freiheitsstrafe weniger als sechs Monate dauert, werden in Einzelfällen die Wohnkosten über die Sozialhilfe finanziert. Bei der Beurteilung des Antrags wird unter anderem auch geprüft, ob die Bezahlung der Wohnkosten günstiger ist als eine Neuanmietung/Einrichtung der Wohnung nach der Haftentlassung. Weiters spielen die Höhe der Wohnkosten, die Dauer des (bisherigen) Mietverhältnisses und Wohnsitzes in der relevanten Wohnung, die Perspektive und eine allfällige Alternative eine Rolle bei der Beurteilung.