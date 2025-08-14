Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr rückte aus

Unwetteralarm: Vier Häuser durch Mure beschädigt

Kärnten
14.08.2025 21:31
(Bild: P. Huber)

Ein lokales Unwetter hat Donnerstagabend in der Kärntner Gemeinde Rennweg eine Mure ausgelöst. Dadurch wurden vier Häuser in Mitleidenschaft gezogen.

0 Kommentare

Während im Großteil Kärntens geschwitzt wurde, ist über dem Katschberg ein kräftiges Gewitter mit Starkregen niedergegangen. Gegen halb sechs Uhr am Abend ging bei der Landesalarm- und Warnzentrale die Meldung über einen Murenabgang im Bereich Rennweg ein.

Die ebenfalls alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Rennweg waren schnell vor Ort und sahen, dass der dortige Abwerzgbach über seine Ufer getreten war. Davon waren die Gemeindestraßen ins Pöllatal sowie Richtung Abwerzg betroffen. 

Durch die abgegangene Mure wurden vier Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Durch Wasser und Geröll wurden Keller, Erdgeschosse, Einfahrten und umliegende Anlagen beschädigt. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Streich missglückt: Hohe Strafe für Maturanten
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
136.104 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.837 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1724 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1533 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
963 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Kärnten
EL-Playoff verpasst
Bitter! WAC fliegt nach PAOKs Last-Minute-Tor raus
Feuerwehr rückte aus
Unwetteralarm: Vier Häuser durch Mure beschädigt
Auf der Soboth
Motorrad-Kollision: Bikerin (50) schwer verletzt
Einstandsbesuch
Soziales, Gesundheit, Streik: Schumann in Kärnten
Spannendes im Bulletin
Die Gräfin, die die Burgen ihres Mannes plünderte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf