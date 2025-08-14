Unwetteralarm: Vier Häuser durch Mure beschädigt

Ein lokales Unwetter hat Donnerstagabend in der Kärntner Gemeinde Rennweg eine Mure ausgelöst. Dadurch wurden vier Häuser in Mitleidenschaft gezogen.
Während im Großteil Kärntens geschwitzt wurde, ist über dem Katschberg ein kräftiges Gewitter mit Starkregen niedergegangen. Gegen halb sechs Uhr am Abend ging bei der Landesalarm- und Warnzentrale die Meldung über einen Murenabgang im Bereich Rennweg ein.
Die ebenfalls alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Rennweg waren schnell vor Ort und sahen, dass der dortige Abwerzgbach über seine Ufer getreten war. Davon waren die Gemeindestraßen ins Pöllatal sowie Richtung Abwerzg betroffen.
Durch die abgegangene Mure wurden vier Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Durch Wasser und Geröll wurden Keller, Erdgeschosse, Einfahrten und umliegende Anlagen beschädigt.
