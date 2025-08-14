Unwetteralarm: Vier Häuser durch Mure beschädigt

Die ebenfalls alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Rennweg waren schnell vor Ort und sahen, dass der dortige Abwerzgbach über seine Ufer getreten war. Davon waren die Gemeindestraßen ins Pöllatal sowie Richtung Abwerzg betroffen.

Durch die abgegangene Mure wurden vier Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Durch Wasser und Geröll wurden Keller, Erdgeschosse, Einfahrten und umliegende Anlagen beschädigt.