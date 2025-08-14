Lebensmittel zu teuer: Regierung fordert EU-Verbot

Die teuren Lebensmittel erhöhen aktuell den politischen Druck auf die heimische Regierung. Sie fordert nun, dass die EU-Kommission schneller gegen die steigenden Preise vorgehen soll. Doch österreichische Vertreter sollen in einer EU-Sitzung dagegen argumentiert haben.
In Österreich sind Lebensmittel teurer als in anderen Ländern der EU. Noch heuer soll die Kommission in Brüssel einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um diesen „Österreich-Aufschlag“ zu verbieten. Das fordert Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) jetzt auch in einem Brief an die zuständige EU-Kommissarin Teresa Ribera.
Doch Österreich-Vertreter des Wirtschaftsministeriums sehen das offenbar anders: Sie mahnten eher zu Zurückhaltung bei Maßnahmen zur Regulierung, wie „Standard“ und ORF berichteten. Aus österreichischer Sicht „gebe es aufgrund der Themenkomplexität und schwierigen Problemdefinition keine universelle Lösung“, heißt es in einem Ausschnitt eines Sitzungsprotokolls einer EU-Ratsgruppe am 16. Juni, das auch der APA vorliegt.
Es stelle sich die Frage, wie ungerechtfertigte territoriale Lieferbeschränkungen definiert werden könnten – „daher seien neue Regulierungsmaßnahmen nicht zielführend“, sollen die Beamten ihren europäischen Kollegen mitgeteilt haben.
Handelsverband unterstützt Hattmannsdorfer
Der Handelsverband springt Hattmannsdorfer zur Seite: „Wir begrüßen, dass der Wirtschaftsminister als Teil der Bundesregierung den dringenden Handlungsbedarf erkannt hat und sich auf EU-Ebene für ein zeitnahes Verbot und damit ein klares Gesetz ausspricht“, reagierte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Die Diskussion zeige, dass der Handel „nicht Verursacher, sondern selbst Betroffener der Teuerung“ sei.
Die Medienberichte über Österreichs Bremse auf EU-Ebene rufen allerdings die Gewerkschaften auf den Plan. „Will er die Preislawine stoppen oder nicht?“, fragt ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth per Aussendung in Richtung Hattmannsdorfer. „Es braucht vollen Einsatz Österreichs im Kampf gegen Preisaufschläge“, fordert auch die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber.
Ein Hattmannsdorfer-Sprecher bestätigte die EU-Sitzung auf Beamtenebene. Er relativierte die Aussagen der österreichischen Beamten aber damit, dass man dabei darauf gepocht habe, bisherige Möglichkeiten tatsächlich auszuschöpfen. Der jetzige Brief nach Brüssel verdeutliche jedenfalls den aktuellen Standpunkt der österreichischen Regierung.
Keine Rede von Gesetzesvorschlag
Der ÖVP-Minister und die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf, bedauern in ihrem gemeinsamen Brief, dass die finale Version der sogenannten Binnenmarktstrategie der EU-Kommission nicht mehr die Rede von einem Gesetzesvorschlag zu den territorialen Lieferbeschränkungen ist.
Bis Ende 2026 will die EU-Kommission lediglich Werkzeuge erarbeiten, mit denen solche ungerechtfertigten Lieferbeschränkungen bekämpft werden sollen. Von einem Gesetz dagegen ist jedoch keine Rede mehr.
Millionen-Strafen für Riesen-Konzerne
In der Vergangenheit hatte die EU-Kommission bereits den Lebensmittelriesen Mondelez und den Getränkekonzern AB InBev wegen Lieferbeschränkungen zu Millionen-Strafen verdonnert und sich dabei auf das Wettbewerbsrecht gestützt. Das sei aber bei großen Herstellern, die nach dem Wettbewerbsrecht „keine marktbeherrschende Stellung“ haben, nicht möglich, meint die EU-Kommission.
Nicht zum ersten Mal Thema
Der „Österreich-Aufschlag“ sorgt nicht zum ersten Mal für Aufregung. Jüngst war das Thema im Rahmen der von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) losgetretenen Diskussion über staatliche Eingriffe bei Lebensmittelpreisen wieder hochgekockt. Doch auch der Finanzminister musste zugeben, dass er zur Lösung des Problems kein „Modell im Kopf“ habe.
