Lebensmittel zu teuer: Regierung fordert EU-Verbot

Doch Österreich-Vertreter des Wirtschaftsministeriums sehen das offenbar anders: Sie mahnten eher zu Zurückhaltung bei Maßnahmen zur Regulierung, wie „Standard“ und ORF berichteten. Aus österreichischer Sicht „gebe es aufgrund der Themenkomplexität und schwierigen Problemdefinition keine universelle Lösung“, heißt es in einem Ausschnitt eines Sitzungsprotokolls einer EU-Ratsgruppe am 16. Juni, das auch der APA vorliegt.