Unterschiedliche Kassenleistungen „untragbar“

Sie nehme die Empfehlungen „sehr ernst“, wolle den Verhandlungen aber auch nicht vorgreifen. Derzeit sind beispielsweise Muttermalkontrollen in manchen Ländern privat zu bezahlen, in anderen nicht. Deshalb sei es wichtig, den österreichweiten Gesamtvertrag für Ärztinnen und Ärzte mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) umzusetzen, der auch im Regierungsprogramm festgehalten sei.