Jetzt sind bald wieder unsere Spitäler gefordert

So startet die Auffrischung

Indessen beginnen am Mittwoch die auffrischenden Zweit- und Drittstiche. Niederösterreich macht den Anfang im Pflege- und Betreuungszentrum in St. Pölten. Die Stadt Wien startet in den kommenden Tagen in Alten- und Pflegeheimen sowie beim Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern.