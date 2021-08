War Kickl die richtige Wahl? Die FPÖ am Scheideweg

7. Aussichtsreicher für die FPÖ ist das Fischen im Teich jener, die die Coronapolitik der Regierung für fehlerhaft und widersprüchlich und so weiter und so fort halten. Da ist was dran. Der Vorwurf „Das ist ein Problem!“ findet unter verängstigten und verunsicherten Leuten breite Zustimmung. Weil in schwierigen Zeiten wie diesen oft keiner weiß, was am besten ist, lassen Politiker der FPÖ allzu konkrete Lösungsvorschläge lieber ganz weg. Der Haken ist, dass sich Kickl mit all dem als möglicher Regierungspartner ins Abseits stellt und womöglich seine Parteileute in Sippenhaft mitnimmt.