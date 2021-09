Bose enthüllt ANC-Kopfhörer „QuietComfort 45“

Verbesserungen soll die Geräuschunterdrückung auch bei Telefonaten und dem Erteilen von Sprachbefehlen bringen. Während das Beam-Form-Array die Stimme isoliere, dämpfe das Rejection-Array die hörbaren Umgebungsgeräusche. So sorge die Technologie dafür, dass der Gesprächspartner das Gesagte akustisch besser verstehen kann und ermögliche „produktivere (Zoom)-Meetings und angenehmere Telefongespräche, aber auch präzisere Ausführungen der Sprachassistenten nach dem gesprochenen Kommando des Nutzers“, so Bose in einer Mitteilung.