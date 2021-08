1G-Regel im Herbst ist schwierig!

Geimpfte auf Partys, Ungeimpfte bleiben zu Hause?

Das ist deswegen problematisch, weil die Idee einmal mehr unsere Gesellschaft entzweit. Wenn nur noch Geimpfte am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen, während Ungeimpfte zur Strafe zu Hause bleiben müssen, wird das nur noch mehr Zwietracht säen. In einer unsicheren Zeit, in der Misstrauen ohnehin hoch im Kurs steht, wäre das nur der erste Schritt in eine Post-Covid-Zukunft voller Spannungen. Und das können wir zum Neubeginn eigentlich gar nicht brauchen.