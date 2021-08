Plan ab Oktober: Nur mehr geimpft in Disco und Bar

Für Ungeimpfte hat es sich wohl bald ausgefeiert. Weil die vierte Welle mit steigenden Infektionszahlen über Österreich hinwegrollt, plant die türkis-grüne Regierung für den zu erwarteten schwierigen Herbst harte Maßnahmen: Ab Oktober soll in der Nachtgastro die heiß diskutierte 1G-Regel gelten. Wer dann in Bars, Diskotheken oder Clubs geht, muss vollständig immunisiert sein. Zum Lieblingswirt auf ein Schnitzel oder ins Kaffeehaus kann man freilich weiter so wie bisher mit Tests.