1G-Regel: Gastro-Obmann will notfalls vor den VfGH

1G-Regel für Bereich mit hohem Ansteckungsrisiko

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Gesundheitsminister schlugen am Wochenende einen Kurswechsel ein und überlegen die Einführung der 1G-Regel im Herbst für Bereiche mit besonders hohem Ansteckungsrisiko. Bisher wollte man an 3G festhalten, also an der Gleichbehandlung getesteter und genesener Menschen mit Geimpften. Nun könnte der Zugang zu Diskotheken und Nachtklubs, aber auch zu Festivals und Sportveranstaltungen nur noch Geimpften gewährt werden.